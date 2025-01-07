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У хутора Бердин в плен сдались 13 украинских солдат

КУРСК, 7 января. /ТАСС/. 13 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным возле хутора Бердин в Курской области после неудачной попытки контратаки. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«13 украинских боевиков сдались в плен у хутора Бердин», — сказал собеседник агентства.

Как сообщали в Минобороны России, 5 января около 09:00 мск ВСУ предприняли контратаку в направлении хутора Бердин с целью остановить наступление российских войск. Артиллерия и авиация группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе.

6 января, по данным военного ведомства, противник предпринял еще одну попытку контратаки в направлении Большого Солдатского. Попытка прорыва ВСУ также была пресечена, основные силы противника уничтожены на подступах к Бердину. Потери противника — свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 бронированных машин и инженерная машина разграждения.