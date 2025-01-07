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ВС РФ зачистили большую часть Дзержинска

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Большая часть территории Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР зачищена от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идет зачистка оставшейся группировки», — сообщили в силовых структурах, уточнив, что большая часть города зачищена.

Там отметили, что потери ВСУ на этом участке фронта идут на тысячи.