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ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны России.

Источник: AP 2024

Согласно сводкам российского военного ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января ВСУ потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, порядка 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области.

За неделю российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков были уничтожены в курском приграничье.

Кроме того, 2 января средств ПВО сбили украинский истребитель Су-27, а 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.