Согласно сводкам российского военного ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января ВСУ потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, порядка 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области.
За неделю российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков были уничтожены в курском приграничье.
Кроме того, 2 января средств ПВО сбили украинский истребитель Су-27, а 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.