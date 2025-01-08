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Танкисты поразили замаскированное орудие ВСУ под Часовым Яром

Танкисты «Южной» группировки войск при взаимодействии с расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) поразили замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на часов-ярском направлении. Об этом 8 января сообщило Минобороны России.

Источник: Александр Река/ТАСС

При ведении воздушной разведки в лесополосе была обнаружена замаскированная артиллерийская позиция ВСУ. После проведения доразведки цели координаты вражеского орудия были переданы на пункт управления огнем артиллерии.

Командованием незамедлительно было принято решение уничтожить орудие украинских националистов огнем танков Т-80 с закрытой огневой позиции.

Выдвинувшийся на выполнение боевой задачи танк с закрытой позиции открыл огонь по цели и прямым попаданием поразил артиллерийское орудие ВСУ.

Ранее, 6 января, экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении. После выполнения боевой задачи экипаж отводит танк, чтобы не дать разведке ВСУ возможность его обнаружить. Работа ведется круглосуточно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.