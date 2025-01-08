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Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА, повреждено промпредприятие

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено ночью в Саратовской области при массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Источник: © РИА Новости

«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал», — написал он в своём Telegram-канале.