Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА, повреждено промпредприятие

«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал», — написал он в своём Telegram-канале.