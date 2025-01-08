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Минобороны сообщило об уничтожении 32 БПЛА над семью регионами и Азовским морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 32 беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России. Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов (11) было сбито над Саратовской областью.

Источник: РИА "Новости"

В Telegram-канале ведомства уточняется, что военные сбили по четыре беспилотника над территорией Курской и Ростовской областей. Такое же количество атак было отражено над Азовским морем.

Кроме того, расчеты войск противовоздушной обороны уничтожили по три FPV-дрона в небе над Белгородской и Брянской областями, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об отражении военными массированной атаки беспилотниками на Саратов и Энгельс, где обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект.

Об уничтожении беспилотников в окрестностях Белгорода заявлял и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Точное количество БПЛА он не называл.

О пяти сбитых FPV-дронах над Азовским, Миллеровским и Чертковским районами Ростовской области говорил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.