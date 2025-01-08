Минобороны сообщило об уничтожении 32 БПЛА над семью регионами и Азовским морем

В Telegram-канале ведомства уточняется, что военные сбили по четыре беспилотника над территорией Курской и Ростовской областей. Такое же количество атак было отражено над Азовским морем.
Кроме того, расчеты войск противовоздушной обороны уничтожили по три FPV-дрона в небе над Белгородской и Брянской областями, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об отражении военными массированной атаки беспилотниками на Саратов и Энгельс, где обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект.
Об уничтожении беспилотников в окрестностях Белгорода заявлял и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Точное количество БПЛА он не называл.
О пяти сбитых FPV-дронах над Азовским, Миллеровским и Чертковским районами Ростовской области говорил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.