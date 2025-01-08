В небе над Волгоградской областью сбили БПЛА

В ночь на 8 января 2025 года дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата. По сообщению МО РФ, 11 БПЛА были сбиты над Саратовской областью, по 4 — над Курской и Ростовской областями, по 3 — над территориями Белгородской и Брянской областей.