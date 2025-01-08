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В небе над Волгоградской областью сбили БПЛА

Прошедшей ночью средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить атаку на территории России при помощи беспилотников.

В ночь на 8 января 2025 года дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата. По сообщению МО РФ, 11 БПЛА были сбиты над Саратовской областью, по 4 — над Курской и Ростовской областями, по 3 — над территориями Белгородской и Брянской областей.

Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены в небе над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Напомним, ранее БПЛА пытались атаковать регион в ночь на 3 января. Военнослужащие ликвидировали беспилотный летательный аппарат в небе над Волгоградской областью.