В небе над Волгоградской областью сбили БПЛА

В ночь на 8 января 2025 года дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата. По сообщению МО РФ, 11 БПЛА были сбиты над Саратовской областью, по 4 — над Курской и Ростовской областями, по 3 — над территориями Белгородской и Брянской областей.
Еще два беспилотника самолетного типа уничтожены в небе над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря.
Напомним, ранее БПЛА пытались атаковать регион в ночь на 3 января. Военнослужащие ликвидировали беспилотный летательный аппарат в небе над Волгоградской областью.