В Башкирии более 5 тыс. участников СВО получили санаторно-курортное лечение

Более 5 тысяч участников СВО и членов их семей в Башкирии уже воспользовались возможностью пройти санаторно-курортное лечение. Об этом сообщают в администрации г. Уфы.
На сегодняшний день помощь получили 5157 человек. Программа лечения предусматривает несколько вариантов: участники СВО могут пройти курс самостоятельно, совместно с близкими (7 дней на двоих) или передать право на лечение супругу/супруге или родителям (14 дней). Родственники погибших или пропавших без вести, зарегистрированные в республике на момент призыва, также имеют право на однократное бесплатное лечение.
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ, министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская подчеркнула важность социальной поддержки участников СВО и их семей. «Социальная поддержка участников специальной военной операции является для нас одной из ключевых задач», — подчеркивает Полянская.
Отметим, что для получения путевки необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, справку об участии в СВО, медицинскую справку и санаторно-курортную карту. Лечение предоставляется в 15 санаториях республики, включая «Ассы», «Зеленая роща», «Янган-Тау», «Красноусольск» и другие.