В Башкирии более 5 тыс. участников СВО получили санаторно-курортное лечение

На сегодняшний день помощь получили 5157 человек. Программа лечения предусматривает несколько вариантов: участники СВО могут пройти курс самостоятельно, совместно с близкими (7 дней на двоих) или передать право на лечение супругу/супруге или родителям (14 дней). Родственники погибших или пропавших без вести, зарегистрированные в республике на момент призыва, также имеют право на однократное бесплатное лечение.