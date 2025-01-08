Российский штурмовик на мотоцикле вывез 12 раненых бойцов с передовой

«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были “тяжелые” очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. Остальные из них более или менее, ну удалось всё-таки вывезти, всё хорошо, ни одного товарища не потерял, я всех вывез, всё обошлось хорошо», — заявил штурмовик с позывным Катранг.