Российский штурмовик на мотоцикле вывез 12 раненых бойцов с передовой

«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были “тяжелые” очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. Остальные из них более или менее, ну удалось всё-таки вывезти, всё хорошо, ни одного товарища не потерял, я всех вывез, всё обошлось хорошо», — заявил штурмовик с позывным Катранг.
Он добавил, что во время эвакуации бойцов ему приходилось обходить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и минометные снаряды. По словам военнослужащего, ему нужно было стремительно менять маршруты, выезжая на огороды и поля. Катранг отметил, что ему приходилось действовать мгновенно, практически не останавливаясь.
«Помогаю, если еще кто-то есть, помогают так же. Мне сажают его на мотоцикл. И я быстро-быстро, это прямо проходит мгновенно. Мне ни на минуту нельзя остановиться. Проходит всё это мгновенно. Все посадили мне быстро его. Если как-то привязали, что-то еще, рюкзак взял и быстро уехал», — добавил штурмовик.
Ранее, 6 января, в Минобороны РФ сообщили, что армия России освободила Курахово. В министерстве рассказали, что это самый крупный город на юго-западе Донбасса. Во время боевых действий по освобождению населенного пункта ВСУ потеряли более 12 тыс. человек и около 3 тыс. единиц оружия и военной техники, среди которой 40 танков и других бронированных машин.
Тогда же были опубликованы кадры, на которых российские бойцы, освобождая Курахово, уничтожили не менее 18 единиц украинской техники, которая находилась в лесополосах и среди жилых домов.
В тот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением города, подчеркнув смелость и решительность действий 110-й гвардейской мотострелковой бригады в Курахово. Освобождение города, как отметил глава Минобороны, станет символом мужества и стойкости российских военных.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.