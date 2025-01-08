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Ракетная опасность действовала 9 минут в Воронежской области утром 8 января

О ее отмене в 8:16 объявили власти региона.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области утром в среду, 8 января, была объявлена ракетная опасность. Об этом рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор Александр Гусев в 8:06.

Глава региона предупредил граждан, которые находятся дома, о необходимости укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой. Тех, кто в это время был на улице, настоятельно попросил зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ракетная опасность действовала в Воронежской области ровно 9 минут. В 8.16 было объявлено о ее отбое.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожили 32 вражеских БПЛА. 11 — над Саратовской областью, по четыре беспилотника — над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской областями. Два БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре — над акваторией Азовского моря.