Ракетная опасность действовала 9 минут в Воронежской области утром 8 января

В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожили 32 вражеских БПЛА. 11 — над Саратовской областью, по четыре беспилотника — над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской областями. Два БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре — над акваторией Азовского моря.