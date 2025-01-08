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Два украинских беспилотника уничтожены в небе над Кубанью

В ночь с 7 на 8 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, за эту ночь было перехвачено и уничтожено 12 вражеских дронов, четыре из которых были сбиты над акваторией Азовского моря.

Кроме того, 11 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, по четыре — в Курской и Ростовской областях, по три — над Белгородской и Брянской территориями, а еще один беспилотник был сбит в Волгоградской области.

Информации о пострадавших или материальном ущербе в результате падения дронов на момент публикации не поступало.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в ночь на 6 января российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать четыре региона, в том числе Крым.