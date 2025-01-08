Сын бывшего военкома Озерска опроверг информацию о смерти отца от ранения в зоне СВО

Сын бывшего военкома Озерска (ЗАТО, Челябинская область) опроверг информацию о смерти отца от ранения в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам Германа Пичугина, официально его отец не числится ни среди раненых, ни среди погибших.
Опровержение мужчина разместил в соцсетях.
«По данным Минобороны, он жив, статус у него активный», — прокомментировал он.
Ранее городские паблики сообщили, что Владимир Пичугин в ходе боев получил ранения, от которых скончался в больнице.
В мае 2024 года Владимир Пичугин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 7 млн рублей и лишили воинского звания «подполковник».
Органами предварительного следствия Пичугин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ.