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Омская область передала в зону СВО 74 автомобиля

39 омских бюджетных организаций региона передали в зону СВО транспортные средства, об этом сообщили в Минимущества Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

В 2024 году областные учреждения передали через некоммерческую организацию «Фонд регионального развития Омской области» и волонтерские организации для наших бойцов 74 автотранспортных средства различного назначения. Поддержка техническими автотранспортными средствами наших военнослужащих в зоне СВО осуществляется по поручению Губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко.

Региональным Министерством имущественных отношений принято 42 распоряжения о согласии на безвозмездную передачу автотранспортных средств в зону СВО. Только в декабре было принято 6 распоряжений министерства о согласии бюджетным учреждениям на передачу для задач СВО 2 санитарных автомобилей, 2 автобусов и 6 легковых автомобилей.

В общей сложности в передаче автотранспортных средств приняли участие 39 областных бюджетных и автономных учреждений.

В числе переданной техники: 27 автомобилей скорой медицинской помощи, санитарных автомобилей и автотранспортных средств медназначения, 13 пассажирских и грузопассажирских автомобилей, 27 легковушек, 5 грузовых транспортных средств и 2 транспортных средства иного назначения.

Перед передачей в зону СВО часть транспортных средств модернизируется под бытовые и тактические задачи. Помощь в переоборудовании транспортных средств под задачи СВО оказывают волонтерские объединения региона.