Омская область передала в зону СВО 74 автомобиля

Региональным Министерством имущественных отношений принято 42 распоряжения о согласии на безвозмездную передачу автотранспортных средств в зону СВО. Только в декабре было принято 6 распоряжений министерства о согласии бюджетным учреждениям на передачу для задач СВО 2 санитарных автомобилей, 2 автобусов и 6 легковых автомобилей.