Омская область передала в зону СВО 74 автомобиля

В 2024 году областные учреждения передали через некоммерческую организацию «Фонд регионального развития Омской области» и волонтерские организации для наших бойцов 74 автотранспортных средства различного назначения. Поддержка техническими автотранспортными средствами наших военнослужащих в зоне СВО осуществляется по поручению Губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко.
Региональным Министерством имущественных отношений принято 42 распоряжения о согласии на безвозмездную передачу автотранспортных средств в зону СВО. Только в декабре было принято 6 распоряжений министерства о согласии бюджетным учреждениям на передачу для задач СВО 2 санитарных автомобилей, 2 автобусов и 6 легковых автомобилей.
В общей сложности в передаче автотранспортных средств приняли участие 39 областных бюджетных и автономных учреждений.
В числе переданной техники: 27 автомобилей скорой медицинской помощи, санитарных автомобилей и автотранспортных средств медназначения, 13 пассажирских и грузопассажирских автомобилей, 27 легковушек, 5 грузовых транспортных средств и 2 транспортных средства иного назначения.
Перед передачей в зону СВО часть транспортных средств модернизируется под бытовые и тактические задачи. Помощь в переоборудовании транспортных средств под задачи СВО оказывают волонтерские объединения региона.