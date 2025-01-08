«Западу нужно смириться». В США пришли к неожиданному выводу о России

Сотрудник «Уралвагонзавода» в репортаже телеканала «Звезда» в сентябре прошлого года сообщал, что российский танк «Царь-мангал» пережил более ста попаданий беспилотников и ракет. По его словам, дополнительная защита на бронетехнике не только уберегла ее экипаж от украинских беспилотников, но и от ударов противотанковых ракет Javelin производства западных стран.