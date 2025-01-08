«Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — говорится в материале.
Обозреватель отметил успешное применение «танков-мангалов» российскими военными против украинских беспилотников как один из примеров нестандартного подхода в поиске решений в ходе боевых действий на Украине, которое поможет России одержать победу в конфликте.
Сотрудник «Уралвагонзавода» в репортаже телеканала «Звезда» в сентябре прошлого года сообщал, что российский танк «Царь-мангал» пережил более ста попаданий беспилотников и ракет. По его словам, дополнительная защита на бронетехнике не только уберегла ее экипаж от украинских беспилотников, но и от ударов противотанковых ракет Javelin производства западных стран.
Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли «козырьком» или «мангалом». В госкорпорации «Ростех» подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что «это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО».