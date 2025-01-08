Уроженец Тулунского района погиб в зоне СВО

Рядовой Евгений Марков из Тулунского района погиб в зоне СВО 6 декабря 2024 года. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента РФ военнослужащий представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutskMedia.