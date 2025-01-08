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Уроженец Тулунского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

Источник: IrkutskMedia.ru

Рядовой Евгений Марков из Тулунского района погиб в зоне СВО 6 декабря 2024 года. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента РФ военнослужащий представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил мэр района Александр Тюков в своем тг-канале (18+), Евгений Марков родился в деревне Нижний Манут Тулунского района. Окончил 9 классов Афанасьевской средней школы.

Евгений отправился в зону спецоперации, заключив контракт с минобороны РФ.

С бойцом простятся завтра, 9 января.