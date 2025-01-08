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Средства ПВО РФ сбили за сутки 6 снарядов HIMARS и 105 дронов ВСУ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили шесть реактивных снарядов системы HIMARS и 105 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 290 танков и других боевых бронированных машин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы специальной военной автомобильной техники.