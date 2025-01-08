Средства ПВО РФ сбили за сутки 6 снарядов HIMARS и 105 дронов ВСУ

В министерстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 290 танков и других боевых бронированных машин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы специальной военной автомобильной техники.