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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения БПЛА, скоплениям иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», — сказали там.