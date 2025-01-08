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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Север»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.