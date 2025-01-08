Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю

По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.