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Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 530 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.

«Отражены 13 контратак формирований ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия», — говорится в сообщении ведомства.