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Группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили три атаки, ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и танк, западнее Курахово сдались в плен 18 украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики.

«Уничтожены: танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов», — сообщили в МО РФ.