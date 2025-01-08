Группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили три атаки, ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и танк, западнее Курахово сдались в плен 18 украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ.