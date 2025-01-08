«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области… Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Днепр» нанесла ВСУ поражение у Малой Токмачки в Запорожской области, противник лишился до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.