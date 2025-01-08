ВСУ лишились до 70 военнослужащих у Малой Токмачки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области… Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке российского военного ведомства.