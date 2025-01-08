СМИ предсказали Украине поражение без помощи США

Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине «ужасным» и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.