В Ростовской области люди нашли упавший в кустах беспилотник

В приграничном городе Ростовской области люди нашли упавший в кустах беспилотный летательный аппарат. Об этом они рассказали изданию 1RND.ru.
По словам местных жителей, визуально БПЛА был целый, без внешних повреждений. При этом откуда он мог взяться, они не знают. До этого в районе находки они не слышали характерных звуков чего-то летящего.
Дончане сообщили о находке в экстренную службу. Прибывшие на место специалисты забрали беспилотник.
Отметим, что при обнаружении упавшего БПЛА или его частей ни в коем разе нельзя приближаться к ним или трогать их. Это смертельно опасно. Сразу же надо сообщать о находке по телефону службы 112.
Напомним, что минувшей ночью в Азовском, Миллеровском и Чертковском районах средствами ПВО были сбито пять БПЛА. К счастью, обошлось без жертв и последствий на земле.