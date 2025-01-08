Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

«По координатам передового наводчика экипажи вертолетов Ка-52 нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолётчики выполняли задачу по поддержке наземной группировки войск в составе группы, в которую также входили ударные Ми-28НМ и вертолёты сопровождения Ми-8ПСГ. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в МО РФ.
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.