32-летний мобилизованный из Серова погиб на спецоперации

У него остались жена и трое детей, младшему — два месяца. Об этом сообщили в местной администрации.
Юрий родился 25 августа 1992 года в посёлке Пасынки Серовского района. Окончил школу № 26, служил в артиллерийских войсках. Вернувшись в Серов, он устроился работать помощником машиниста.
29 сентября 2022 года Юрий был мобилизован на службу в зону боевых действий. Служил в мотострелковых войсках. Он погиб во время боевого задания в ДНР 24 декабря 2024 года.
Прощание с бойцом пройдет в четверг, 9 января, в 12:30 в ритуальном зале похоронной службы «Обряд» по адресу: ул. Пушкинская, д. 60.
Ранее сообщалось, что машинист из Каменска-Уральского погиб в боях в ДНР.