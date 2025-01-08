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В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал «24 канал».

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду это же СМИ, а также украинский телеканал «Общественное» уже сообщали о взрывах в городе.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.

Официальной информации о взрывах не поступало.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.