В Херсоне прогремели взрывы

Ранее в среду это же СМИ, а также украинский телеканал «Общественное» уже сообщали о взрывах в городе.
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.