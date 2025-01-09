СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника

По данным газеты, 34-летний британец Джейк Уоддингтон более года служил в интернациональном легионе, а до того, как отправиться наемником на Украину, он служил в британской армии в составе второго батальона королевского английского полка. Отмечается, что Уоддингтон говорил по-русски и понимал украинский.