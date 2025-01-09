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СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Наемник из Великобритании, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован ударом российского беспилотника в Запорожской области, сообщает газета Telegraph.

Источник: © РИА Новости

«Бывший солдат британской армии, присоединившийся к украинской борьбе против России, был убит беспилотником в южной части Запорожской области», — говорится в сообщении.

По данным газеты, 34-летний британец Джейк Уоддингтон более года служил в интернациональном легионе, а до того, как отправиться наемником на Украину, он служил в британской армии в составе второго батальона королевского английского полка. Отмечается, что Уоддингтон говорил по-русски и понимал украинский.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве «пушечного мяса».

Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.