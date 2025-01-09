В Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы

Взрывы произошли в Киевской и Черкасской областях, информирует телеканал ТСН.
«Черкасская область, Киевская область — взрывы», — рассказали журналисты.
В частности, взрывы прогремели в городе Черкассы.
В данных регионах звучит воздушная тревога. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах около Кременчуга в Полтавской области. В регионе также объявили воздушную тревогу.
В понедельник стало известно, что ВС РФ нанесли удар по цехам в городе Белая Церковь Киевской области, где собирали беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины.