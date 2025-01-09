Многоэтажки Курахово зачищались малыми штурмовыми группами

Командир отметил, что в ходе операции он остался вдвоем с товарищем, остальные члены группы были ранены. Несмотря на численное превосходство противника, российские войска захватили позиции. «Боксер» подчеркнул, что даже если бы он остался один, продолжал бы выполнять свою задачу, отметив, что на поле боя не было страха, а была решимость и солдатская честь. В конечном итоге, несмотря на попытки противника сопротивляться, он запросил сдачу, хотя «Боксер» не намеревался ему это предлагать.