Российские войска использовали тактику малых штурмовых групп, состоящих из пяти человек, при освобождении многоэтажных зданий в Курахово, сообщил командир одной из таких групп 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск, позывной «Боксер».
Информация о взятии Курахово в Донбассе была озвучена Министерством обороны России 6 января.
По словам командира, тактика малых штурмовых групп стала новшеством на этой войне. Когда более крупные подразделения не могут подойти к цели, группа из пяти человек входит в город или конкретный район и проводит зачистку. В его группе, по словам «Боксера», изначально было пять человек, но в конце остались только трое, так как двое получили ранения.
Штурм проводился в микрорайоне Южный, который состоит из 20 многоэтажных домов. Операция по зачистке была выполнена двумя штурмовыми группами, и в ходе неё противник, оказывавший сопротивление, был уничтожен, а те, кто просил пощады, взяты в плен. В момент, когда группа вошла в подъезд, их встретили интенсивным огнём. Бой продолжался около 30 минут, сопровождался взрывами гранат и свистом пуль, создавая адскую атмосферу в замкнутом пространстве здания.
Командир отметил, что в ходе операции он остался вдвоем с товарищем, остальные члены группы были ранены. Несмотря на численное превосходство противника, российские войска захватили позиции. «Боксер» подчеркнул, что даже если бы он остался один, продолжал бы выполнять свою задачу, отметив, что на поле боя не было страха, а была решимость и солдатская честь. В конечном итоге, несмотря на попытки противника сопротивляться, он запросил сдачу, хотя «Боксер» не намеревался ему это предлагать.
Ранее офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров объяснил потерю Украиной города Курахово в ДНР тем, что «командование не определило четко границы обороны в Донецкой области».