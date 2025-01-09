Группировка «Восток» заявила об уничтожении шести пунктов управления дронами ВСУ

Он также отметил, что в ходе активных действий подразделения Восточной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям механизированной и двум десантно-штурмовым бригадам противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богатырь, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Кроме того, российскими бойцами была отражена контратака штурмовых подразделений ВСУ.