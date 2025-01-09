Группировка «Восток» заявила об уничтожении шести пунктов управления дронами ВСУ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» в течение суток уничтожила шесть пунктов управления беспилотной авиации и два БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«В течение суток противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину MaxxPro, самоходную артиллерийскую установку Krab, две буксируемые гаубицы FH-70 и Д-30, автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы, шесть пунктов управления беспилотной авиацией и два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказал Гордеев.
Он также отметил, что в ходе активных действий подразделения Восточной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям механизированной и двум десантно-штурмовым бригадам противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богатырь, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Кроме того, российскими бойцами была отражена контратака штурмовых подразделений ВСУ.