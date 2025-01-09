Минобороны сообщило о поражении танкистами опорного пункта ВСУ

В ведомстве отметили, что танкисты с закрытой огневой позиции произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами с учетом корректировки оператором беспилотника. Там уточнили, что работа танков в таком случае ведется с расстояния порядка 10 км. «Работа с закрытой позиции по навесной траектории — это безопасней. Противник нас не видит, а мы видим противника за счет глаз БПЛА», — сказал наводчик Т-72 с позывным Винни-Пух.