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Минобороны сообщило о поражении танкистами опорного пункта ВСУ

ТАСС, 9 января. Экипаж танка Т-72Б3М Северной группировки российских войск, оказывая поддержку штурмовым группам на одном из направлений в зоне проведения спецоперации, поразил опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив видео боевой работы танкистов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Необходимо было подавить живую силу противника, которая находилась [в опорном пункте] и вела огонь по нашим парням. Что, собственно, и сделали. Если говорить о работе, то многократно подавляли пехоту противника, минометные орудия, точки запуска дронов в лесу», — рассказал командир танкового взвода с позывным Пятьдесят седьмой.

В ведомстве отметили, что танкисты с закрытой огневой позиции произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами с учетом корректировки оператором беспилотника. Там уточнили, что работа танков в таком случае ведется с расстояния порядка 10 км. «Работа с закрытой позиции по навесной траектории — это безопасней. Противник нас не видит, а мы видим противника за счет глаз БПЛА», — сказал наводчик Т-72 с позывным Винни-Пух.