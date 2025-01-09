Российские беспилотники уничтожили РСЗО «Град» ВСУ в Херсонской области

«После запуска “Ланцета” барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки Днепр. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную — РСЗО БМ-21 “Град” ВСУ. Она была замаскирована и вела огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя “Ланцетом” оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение», — сообщили в военном ведомстве.