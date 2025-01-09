Российские беспилотники уничтожили РСЗО «Град» ВСУ в Херсонской области

«После запуска “Ланцета” барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки Днепр. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную — РСЗО БМ-21 “Град” ВСУ. Она была замаскирована и вела огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя “Ланцетом” оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение», — сообщили в военном ведомстве.
После прямого попадания реактивная установка противника была уничтожена.
Только на данном участке фронта подразделения БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожили не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО и других видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства.
В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации группировки «Днепр» активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения артиллерии и боевой техники противника.