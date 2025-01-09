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Выпускник института МЧС в Екатеринбурге погиб после налета беспилотников

Выпускник Уральского института ГПС МЧС в Екатеринбурге Геннадий Афанасьев погиб при ликвидации пожара в Саратовской области, который возник после налета беспилотников. Информацию о гибели спасателя подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Источник: МЧС России

Регион подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 8 января. Глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале сообщил, что обломки дрона упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе. В результате возник пожар, при тушении которого погибли два сотрудника МЧС: начальник первой пожарно-спасательной части Геннадий Афанасьев и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов. Глава МЧС России Александр Куренков принес соболезнования в связи с гибелью пожарных.

«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — сказал Александр Куренков.

Как пишет «Российская газета», последние четыре года Геннадий Афанасьев работал на самых сложных пожарах Саратова. У спасателя осталась жена и дочь 2022-го года рождения.