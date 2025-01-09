В Краснодарском крае при атаке БПЛА поврежден газопровод

ЧП произошло в станице Петровской Славянского района края. На место прибыли экстренные и специальные службы. «Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества», — написал господин Кондратьев в Telegram.
Минобороны сообщало, что сегодня, 9 января, над Краснодарским краем было уничтожено девять БПЛА. В общей сложности в течение прошедшей ночи сбили 15 дронов над тремя российскими регионами, пострадавших нет.
В середине октября 2024-го в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников в двух районах было повреждено несколько частных домов. Все инциденты обошлись без пострадавших.