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В Краснодарском крае при атаке БПЛА поврежден газопровод

В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА повреждены подводящий газопровод и кровля в частном домовладении, также выбиты окна, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло в станице Петровской Славянского района края. На место прибыли экстренные и специальные службы. «Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества», — написал господин Кондратьев в Telegram.

Минобороны сообщало, что сегодня, 9 января, над Краснодарским краем было уничтожено девять БПЛА. В общей сложности в течение прошедшей ночи сбили 15 дронов над тремя российскими регионами, пострадавших нет.

В середине октября 2024-го в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников в двух районах было повреждено несколько частных домов. Все инциденты обошлись без пострадавших.