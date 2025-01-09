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Сразу после ликвидации ЧС на Кубани начнут восстанавливать дороги — губернатор

Вениамин Кондратьев дал поручение предусмотреть средства в краевом бюджете на восстановление инфраструктуры.

Источник: администрация Кубани

Дорожная сеть Анапы и Темрюкского района серьезно пострадала из-за интенсивного движения техники, занятой в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев дал поручение уже предусмотреть финансирование в краевом бюджете для восстановления дорожной инфраструктуры, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Кубани.

— После ликвидации ЧС нужно восстановить их до естественного уровня. Это касается и дорожной сети Анапы и Темрюкского района — как только завершим работы на побережье и перестанем возить грунт, нужно приступить к восстановлению дорог, — заявил Кондратьев.

На заседании оперативного штаба, посвящённом борьбе с последствиями экологической катастрофы на Черноморском побережье, глава края поблагодарил всех участников ликвидации, отметив, что в решении этой задачи задействованы федеральные и краевые ведомства, команды из других регионов и местные муниципалитеты.

В рамках обсуждения прозвучали предложения ускорить уборку загрязненных участков. Одно из них — использование сельскохозяйственной сетки для улавливания мелких частиц нефтепродуктов в воде.

Особое внимание уделено пострадавшей фауне. Губернатор подчеркнул важность спасения каждой птицы и поблагодарил волонтеров и ветеринаров за их самоотверженный труд. Уже спасли больше 5,5 тысяч особей. В центры реабилитации Кубани и Ставропольского края передали 2 460 пернатых.

После завершения очистки побережья планируется восстановить природные образования, которые имеют уникальное значение для экосистемы и должны быть возвращены к естественному уровню.

экология