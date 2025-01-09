Сразу после ликвидации ЧС на Кубани начнут восстанавливать дороги — губернатор

— После ликвидации ЧС нужно восстановить их до естественного уровня. Это касается и дорожной сети Анапы и Темрюкского района — как только завершим работы на побережье и перестанем возить грунт, нужно приступить к восстановлению дорог, — заявил Кондратьев.