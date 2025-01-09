Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор

КРАСНОДАР, 9 янв — РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется», — говорится в Telegram-канале губернатора.

По словам Кондратьева, на месте задействованы экстренные и специальные службы. Главе муниципалитета поручено помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией Краснодарского края были уничтожены девять украинских беспилотников.