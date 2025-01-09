В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор

«Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется», — говорится в Telegram-канале губернатора.