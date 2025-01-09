Что известно о ночном налете беспилотников на Краснодарский край

Всего за прошедшую ночь силами ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Из них девять над Краснодарским краем, пять над территорией Белгородской области. Еще один БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Информация об этом появилась в пресс-службе Минобороны РФ.