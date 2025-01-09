Что известно о ночном налете беспилотников на Краснодарский край

Обломки беспилотника выбили окна, повредили газопровод и кровлю в Славянском районе Кубани. Из-за ночной атаки БПЛА пострадал частный дом в станице Петровской. Об этом в своем телеграм-канале (18+) рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает ИА KrasnodarMedia.
«Пострадавших нет, расселение не требуется. На месте задействованы экстренные и специальные службы. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества», — сообщил глава региона.
Всего за прошедшую ночь силами ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Из них девять над Краснодарским краем, пять над территорией Белгородской области. Еще один БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Информация об этом появилась в пресс-службе Минобороны РФ.