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Боец из Усть-Кута Евгений Мошкин погиб на СВО

Защитнику Отечества было 47 лет.

Источник: Администрация Усть-Кута

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район с передовой. Как сообщили в администрации города Усть-Кута, не стало бойца, верного присяге и Родине военнослужащего Евгения Мошкина. Защитнику Отечества было всего 47 лет.

— Евгений Мошкин героически погиб во время выполнения боевых задач 31 июля 2024 года, — поделились в администрации.

Героя и воина отдавшего жизнь на защиту родной страны, проводят в последний путь 11 января. Проститься с военнослужащим можно будет в ритуальном зале районной больницы с 12:00 до 12:30.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что скорбные вести из-за «ленточки» дошли до Тулунского района. Не стало рядового, участника спецоперации, Евгения Маркова.