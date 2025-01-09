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В Омской области простились с погибшим на СВО добровольцем

У мужчины остался несовершеннолетний сын.

Источник: Reuters

В отделении «Единой России» Москаленского района Омской области сообщили о гибели на СВО 50-летнего рядового Андрея Пупыкина.

Сообщается, что прощание с бойцом прошло 8 января. Контракт с Министерством обороны РФ Андрей Александрович подписал в августе 2023 года. Андрею Пупыкину было 50 лет, у него остался несовершеннолетний сын.

Ранее мы сообщали, что церемонию поднятия российского триколора на Рождественском полумарафоне в Омске возглавили участник СВО, известный омский гиревик, мастер спорта России международного класса Александр Донских и волонтёр Софья Лизунова. Оба олицетворяют два тематических направления, которые станут главными в Омской области в 2025 году — Года защитников Отечества и провозглашения Омска молодёжной столицей.