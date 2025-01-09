В Омской области простились с погибшим на СВО добровольцем

Ранее мы сообщали, что церемонию поднятия российского триколора на Рождественском полумарафоне в Омске возглавили участник СВО, известный омский гиревик, мастер спорта России международного класса Александр Донских и волонтёр Софья Лизунова. Оба олицетворяют два тематических направления, которые станут главными в Омской области в 2025 году — Года защитников Отечества и провозглашения Омска молодёжной столицей.