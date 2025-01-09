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Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

«Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, шесть автомобилей и пять гаубиц», — говорится в сообщении.