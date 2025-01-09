Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Великая Новоселка, Разлив, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-миллиметровая гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.