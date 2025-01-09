Группировка «Юг» отразила две контратаки ВСУ

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот», уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.