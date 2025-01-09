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Группировка «Юг» отразила две контратаки ВСУ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки противника», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль «Патриот», уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.