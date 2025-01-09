«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль», — говорится в сводке военного ведомства.
Бойцы «Севера» нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ.