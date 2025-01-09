ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.