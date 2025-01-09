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ВСУ за сутки потеряли до 480 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

«Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер Rosomak польского производства и бронеавтомобиль “Козак”», — добавили в МО РФ.

Также российские военнослужащие уничтожили три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.