Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Тепногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении.