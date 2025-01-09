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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВСУ в зоне действий группировки войск «Днепр» потеряли за сутки до 45 военных, боевую бронемашину, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Тепногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении.