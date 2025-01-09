Главное из брифинга Минобороны 9 января 2025 года: последние новости на сегодня

«Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль “Патриот”. Уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.