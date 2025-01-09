Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ противника в районе города Волчанска Харьковской области.
Украинская сторона потеряла более 45 бойцов и автомобиль.
Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение
Подразделения «Западной» группировки продвинулись вперед, нанеся поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное Харьковской области.
В течение суток российские бойцы отбили шесть контратак боевиков ВСУ.
Потери противника в живой силе достигли 480 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Бойцы «Южной» группировки изменили положение по переднему краю
Военнослужащие группировки «Юг» углубились по переднему краю, нанеся поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное ДНР.
Российские бойцы отразили две контратаки противника.
«Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль “Патриот”. Уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 500 человек
Подразделения «Центральной» группировки войск заняли более выгодные позиции, нанеся поражение семи бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Российские военнослужащие за сутки отбили 12 контратак штурмовиков ВСУ.
Потери противника в живой силе достигли 510 человек. Также ВС РФ уничтожили: пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и пять гаубиц.
Бойцы «Востока» продавили линию обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение четырем бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Темировки Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, танк, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов.
Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли удар по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области.
«Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 163 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 163 районах.
Средства ПВО сбили 71 БПЛА самолетного типа, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу «Hammer» французского производства.