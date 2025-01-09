Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 9 января 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ противника в районе города Волчанска Харьковской области.

Украинская сторона потеряла более 45 бойцов и автомобиль.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

Подразделения «Западной» группировки продвинулись вперед, нанеся поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное Харьковской области.

В течение суток российские бойцы отбили шесть контратак боевиков ВСУ.

Потери противника в живой силе достигли 480 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Бойцы «Южной» группировки изменили положение по переднему краю

Военнослужащие группировки «Юг» углубились по переднему краю, нанеся поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное ДНР.

Российские бойцы отразили две контратаки противника.

«Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль “Патриот”. Уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 500 человек

Подразделения «Центральной» группировки войск заняли более выгодные позиции, нанеся поражение семи бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Российские военнослужащие за сутки отбили 12 контратак штурмовиков ВСУ.

Потери противника в живой силе достигли 510 человек. Также ВС РФ уничтожили: пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и пять гаубиц.

Бойцы «Востока» продавили линию обороны ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение четырем бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Темировки Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, танк, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов.

Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях

Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли удар по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области.

«Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 163 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 163 районах.

Средства ПВО сбили 71 БПЛА самолетного типа, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу «Hammer» французского производства.