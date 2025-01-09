TNI: насколько успешны российские «танки-черепахи»

Российские военные быстро адаптируются к боевой обстановке и, вопреки радужным прогнозам западных СМИ и правительств, «танки-черепахи» являются доказательством того, что русские далеки от того, чтобы потерпеть неудачу на Украине. Многочисленные сообщения с передовой, где эти танки были развернуты в бою, указывают на то, что они действительно могут выдержать множественные удары беспилотников. Единственное, чего боятся такие танки, — это артиллерия. Экипаж может пострадать, если в «черепаху» попадет тяжелый снаряд, пишет Вайхерт.