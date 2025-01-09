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TNI: насколько успешны российские «танки-черепахи»

Военный конфликт на Украине влияет на эволюцию оружия и тактики в современной войне: конфликтующие стороны экспериментируют с новыми идеями и методами нападения и обороны, что требует быстрой адаптации. Эти изменения, в свою очередь, служат наглядным примером для других держав мира, готовящихся к следующему раунду войны в ближайшем будущем, пишет старший редактор The National Interest Брэндон Вайхерт.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно TNI, так называемые танки-черепахи (по другой версии — «танки-мангалы». — Прим. ред.) похожи на ретро-машины из сериала Amazon Fallout и, по сути, представляют собой стальные коробки на гусеницах с башней. Это существующие танки советской эпохи, такие как Т-62, Т-72 и Т-80, к которым российские конструкторы добавили обшивку.

Металлические листы, гофрированный металл, стальная сетка привариваются к боевой машине, создавая «оболочку», и танк становится похож на черепаху в панцире.

Некоторые варианты этих танков имеют противодроновую решетчатую броню, «воротники» для разминирования и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения сигналов дронов. Вследствие этих трансформаций «танки-черепахи» превратились в громоздкие, медленно движущиеся крепости. Как подчеркивает Вайхерт, они уродливы и медлительны, но успешно справляются со своей работой.

Цель «танков-черепах» — принимать удары беспилотников противника и тем самым защищать российские боевые машины, у которых нет «панцирей», и пехоту, идущую следом. Кроме того, они используются для разминирования.

Российские военные быстро адаптируются к боевой обстановке и, вопреки радужным прогнозам западных СМИ и правительств, «танки-черепахи» являются доказательством того, что русские далеки от того, чтобы потерпеть неудачу на Украине. Многочисленные сообщения с передовой, где эти танки были развернуты в бою, указывают на то, что они действительно могут выдержать множественные удары беспилотников. Единственное, чего боятся такие танки, — это артиллерия. Экипаж может пострадать, если в «черепаху» попадет тяжелый снаряд, пишет Вайхерт.

По его мнению, Западу следует осознать, что русские благодаря своей стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации, скорее всего, победят.