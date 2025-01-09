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Авиационную опасность объявили в Воронежской области

В Воронежской области днем 9 января объявили авиационную опасность.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщили губернатор Александр Гусев.

Жителям напоминают, что, находясь дома, необходимо укрыться в помещения, в которых нет окон. Чаще всего это коридор, кладовая или ванная комната. Тем, кто в момент объявления авиационной опасности находится на улице, нужно как можно скорее войти в ближайшее здание или укрытие.

Накануне в Воронежской области дважды за сутки вводили режим угрозы атаки БПЛА. Кроме того, утром 8 января также вводился режим ракетной опасности. Он действовал менее 10 минут, никаких происшествий за это время зафиксировано не было.