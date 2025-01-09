Авиационную опасность объявили в Воронежской области

Жителям напоминают, что, находясь дома, необходимо укрыться в помещения, в которых нет окон. Чаще всего это коридор, кладовая или ванная комната. Тем, кто в момент объявления авиационной опасности находится на улице, нужно как можно скорее войти в ближайшее здание или укрытие.