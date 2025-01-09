Погиб воевавший за ВСУ участник шоу «Танцы на ТНТ» Раков

В ряды ВСУ Раков вступил еще в 2022 году. Он служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.
Украинские СМИ напомнили, что Владимир Раков являлся победителем украинского шоу «Танцуют все!» в 2013 году. Затем он работал в этом шоу хореографом.
Позже он устроился актером в коллектив Kozar Dance Theatre. Основатель этого коллектива Василий Козар переехал в Москву и недавно принял участие в создании ледового шоу «Вечера на хуторе» в сотрудничестве с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.
В российском шоу «Танцы на ТНТ» Раков принял участие в 2019 году и дошел до суперфинала.