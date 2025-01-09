Погиб воевавший за ВСУ участник шоу «Танцы на ТНТ» Раков

На фронте погиб 30-летний украинский танцовщик, хореограф, участник российского шоу «Танцы на ТНТ» Владимир Раков. Он был бойцом ВСУ и погиб во время выполнения боевого задания 6 января. Об этом сообщила в социальных сетях его подруга, хореограф Галина Пеха.