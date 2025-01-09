Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Донбассе погиб гранатометчик из Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с гранатометчиком из Каменска-Уральского.

Источник: мэрия Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с бойцом из Каменска-Уральского. Кирилл Манаков погиб в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Молодой человек окончил школу № 27. Начальное профессиональное образование он получил по специальности «токарь». Свердловчанин работал на одном из предприятий в Каменске-Уральском.

— Участвуя в боевых действиях, проявил себя отважным воином. Служил честно и самоотверженно. За героизм и отвагу представлен командованием к ордену Мужества, посмертно, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

Прощание с бойцом состоится 10 января в 11 часов на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.