В Донбассе погиб гранатометчик из Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с бойцом из Каменска-Уральского. Кирилл Манаков погиб в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Молодой человек окончил школу № 27. Начальное профессиональное образование он получил по специальности «токарь». Свердловчанин работал на одном из предприятий в Каменске-Уральском.
— Участвуя в боевых действиях, проявил себя отважным воином. Служил честно и самоотверженно. За героизм и отвагу представлен командованием к ордену Мужества, посмертно, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.
Прощание с бойцом состоится 10 января в 11 часов на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.